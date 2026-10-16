Nazilli'de yüzme projesinde dönem başladı, bir yılda 2 bin 580 çocuk yüzmeyi öğrendi

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Aydın Nazilli'de çocuklara yüzme öğretmek ve spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla sürdürülen "Geleceğe Kulaç Atıyorum" Projesi'nde yeni dönem başladı.

Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen proje açılışında konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, bir yıl içerisinde 2 bin 580 çocuğun yüzme öğrendiğini açıkladı.

Nazilli'de çocukların erken yaşta sporla tanışmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyorum" Projesi, yeni eğitim döneminde de öğrencileri havuzla buluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen projenin açılış programı, Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı.

Hedef, sağlıklı ve özgüvenli nesiller

Projenin bir yıllık sonuçlarına ilişkin bilgi veren Kaymakam Huriye Küpeli Kan, bu süreçte 2 bin 580 çocuğun yüzme öğrendiğini belirtti. Çocukların sporla iç içe büyümesini istediklerini ifade eden Kan, fiziksel gelişimin yanı sıra ruhsal gelişim açısından da sporun önemli kazanımlar sağladığını dile getirdi.

Sporun çocuklara yalnızca fiziksel beceri kazandırmadığını vurgulayan Kaymakam Kan, takım çalışması ve yarışma deneyimlerinin empati, sevgi ve saygı gibi değerlerin gelişmesine de katkı sunduğunu kaydetti.

Havuzda bakım ve kontroller yapıldı

Çocukların yüzme eğitiminden keyif aldığını belirten Kaymakam Kan, öğrencilere başarı dileklerini iletti. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirildiğini aktaran Kan, havuz suyuna ilişkin tahlil ve kontrollerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip edildiğini ifade etti.

Kan, projenin yürütülmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek çocukların sporla buluşmasını sağlayan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Programa Kaymakam Huriye Küpeli Kan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, projenin ilk yüzme dersinde eğitim almaya başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı