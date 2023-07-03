Nazilli Belediyespor'un satışı için olağanüstü kongre kararı alındı

TFF 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'un kulübünün satışı için olağanüstü kongre kararı alındı. Yönetim, kulübün ekonomik sürdürülebilirliği ve geleceği için satışa açık olduklarını duyurdu.

Ünal Önal'dan başkanlık koltuğunu geçen ay devralan Ali Ertürk ve ekibi, Belediye Nikah Salonu'nda 17 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te yapılacak olağanüstü kongrede kulübün satışı için yetki isteyecek. Kongrede şirket kurmak, satın almak veya futbol şubesini bir şirkete devir etmek veya satmak için yönetime yetki verilmesi oylanacak. Yeni sezon öncesi belirsizliğin yaşandığı Nazilli Belediyespor'a eski başkanlardan, 3'üncü Lig'de mucizevi şampiyonluk yaşanan 2021 yılında koltukta olan Soner Yelkovan ve Kadir Mutlu'nun da talip oldukları öğrenildi. Yönetim ise ilçe dışından kulübü şirketleştirerek devralmak için 9 talibin olduğunu açıklamıştı.