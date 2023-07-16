Üye Girişi
Haberler

Nazilli Belediyespor'un geleceği olağanüstü genel kurulla belirlenecek

Spor Haberleri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un geleceği, yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda şekillenecek. Rakipleri yeni sezon hazırlıklarına başlarken, Nazilli Belediyespor camiası kongreye odaklandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un geleceği belli oluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title