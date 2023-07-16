Nazilli Belediyespor'un geleceği olağanüstü genel kurulla belirlenecek
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un geleceği, yarın yapılacak olağanüstü genel kurulda şekillenecek. Rakipleri yeni sezon hazırlıklarına başlarken, Nazilli Belediyespor camiası kongreye odaklandı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un geleceği belli oluyor.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor
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