Nazilli Belediyespor, Adıyaman FK'yı 3-0 mağlup etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, evinde Adıyaman FK'yı 3-0 mağlup etti. Nazilli Belediyespor, Cemil, Baran ve Yakup Emre'nin golleriyle galibiyete ulaştı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Niyazi Atakan Ataseven, Sinan Bilen

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer – Baran (Dk. 84 Barış), Hakkı Can, Ekrem (Dk. 56 Yakup Emre), Özkan, Recep Efe, Furkan, Süleyman Enes (Dk. 68 Anıl), Ali Karakaya, Salih, Cemil (Dk. 56 Berkant)

ADIYAMAN FK: Ahmet – Ercan, Nihat, Atakan, Serhat (Dk. 70 Mansur), Emirhan (Dk. 46 Nezir), Salim, Vedat, Muhammet Furkan (Dk. 46 Mehmet), Hüseyin (Dk. 61 Efe), Cumhur (Dk. 70 Berkay)

GOLLER: Dk. 23 Cemil, Dk. 45 Baran, Dk. 84 Yakup Emre ( Nazilli Belediyespor)

SARI KART: Ercan ( Adıyaman FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bucaspor 1928'e deplasmanda 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor, evinde Adıyaman FK'yı farklı yendi: 3-0. Siyah-beyazlılar ilk golü 23'üncü dakikada Cemil ile buldu: 1-0. Baran, 45'inci dakikada skoru 2-0 yaptı ve Nazilli Belediyespor soyunma odasına avantajlı girdi. Yakup Emre, 84'üncü dakikada Nazilli Belediyespor'un üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Nazilli Belediyespor bu sonuçla 15 puana yükselirken, Adıyaman FK 4 puanda kaldı.