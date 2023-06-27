Nazili Belediyespor'da kadro dağılıyor: Cemal Şener de ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazili Belediyespor'da kulübün satışıyla ilgili tartışmaların gölgesinde kadro dağılıyor. Daha önce Nurettin Çağlar, Mehmet Ersavaş, Zekeriya Topayan ve Emre Toptan'ın ayrıldığı takımdan Cemal Şener de gitti.