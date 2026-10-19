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Nathan Ake, Slavia Prag maçı öncesi evinde 3 puan istediklerini söyledi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında yarın Slavia Prag'ı ağırlayacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Nathan Ake, evlerinde 3 puan almaları gerektiğini ve zorlu, şiddeti yüksek bir maç beklediklerini söyledi.

FENERBAHÇE forması giyen Nathan Ake, "Son maçtan sonra yapmamız gerekeni biliyoruz. Evimizde 3 puan almamız lazım. Zor olacağını biliyoruz. Adam adama ve atak oynayan bir takım. Hazır olmamız gerekiyor. Şiddetti yüksek bir maç olacak" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında yarın Slavia Prag'ı ağırlayacak. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Nathan Ake soruları yanıtladı. İç sahada Slavia Prag'ı yenerek 3 puan almak istediklerini belirten Nathan Ake, "Son maçtan sonra yapmamız gerekeni biliyoruz. Evimizde 3 puan almamız lazım. Zor olacağını biliyoruz. Adam adama ve atak oynayan bir takım. Hazır olmamız gerekiyor. Şiddetti yüksek bir maç olacak" sözlerini sarf etti.

'HARİKA BİR ATMOSFER OLACAKTIR'

Yarın taraftarların oluşturacağı atmosferden bahseden Ake, "Bence harika bir atmosfer olacaktır. Taraftarların ilk maçta bize çok yardımı dokundu. Roma maçı da çok zordu. Zor zamanlarda taraftarlarımız bize yardımcı oldular. Umarım yarın da 3 puan için bize yardımları dokunur" ifadelerini kullandı.

'EDERSON ÇOK ÜST SEVİYE BİR KALECİ'

Ederson ve Milan Skriniar ile uyumuna değinen 31 yaşındaki stoper, "Açıkçası Ederson benim için çok üst seviye bir kaleci. Bu performansı beni şaşırtmıyor. Bir birimizi iyi tanıyoruz. Bu performans beni şaşırtmıyor. Onunla oynamaktan her zaman keyif aldım. Milan ile de oynamaktan keyif alıyorum. Saha dışında da birlikteyiz. Çok fazla konuşuyoruz. Bunun da yardımı dokunuyor. Umarım devamı da gelir" dedi.

Nathan Ake sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Çok yoğun oldu, çok fazla maç oldu. Bu hoşuma gidiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor. Kulüpteki insanlar toparlanma sürecinde yardımcı oluyorlar. En çok istediğiniz maç oynamaktır. Bence herkes maça hazır olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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