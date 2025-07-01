Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor
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Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, Victor Osimhen'i kadro dışı bırakarak genç takıma yollama kararı aldı.

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'in geleceği merakla beklenirken yıldız isim yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek. Ancak Osimhen'e beklenmedik bir kötü haber geldi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Legit NG'nin haberine göre, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yaz kampı için Napoli'ye geri dönecek olan Osimhen'i kadro dışında bırakma kararı aldı. Haberde, yıldız golcünün A takımla antrenmanlara çıkamayacağı ve takımdan ayrılana kadar genç takımla antrenmanlarını sürdüreceği ifade edildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray'da kazanılan kupalarla büyük payı olan Osimhen, 41 maçta 37 gol attı ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

hani çok iyiydi iyi olsa napoli hiç bırakırmı bu i?e yaramaz serseriyi kimse istemez.ancak cin cona yakı?ır

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Haber YorumlarıMesut Aydın:

anası babası bizim kadar görmüyordur bu adamın resmini

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Haber YorumlarıSer_hat:

Gs alacak

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Haber Yorumlarımetinmert06:

15 temmuz da serbest kalma maddesi bitiyor napoli mecburen maaşını 10 milyon euro yu ödemesi lazim o yuzden mecbur satacak

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