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Muzaffer Badalıoğlu 36. Yıldönümünde Anıldı

Muzaffer Badalıoğlu 36. Yıldönümünde Anıldı
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Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün 1989'daki kazasında hayatını kaybeden futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, memleketi Zonguldak'ta düzenlenen anma töreniyle anıldı.

Samsun spor kafilesini taşıyan otobüsün, 36 yıl önce kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, memleketi Zonguldak'ta kabri başında anıldı.

Samsun spor kafilesini taşıyan otobüs, 20 Ocak 1989 günü Malatya spor ile deplasmanda oynayacağı maç için Malatya'ya seyir halindeyken Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic'in yanı sıra teknik direktör Nuri Asan ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti.

Badalıoğlu'nun ölümünün 36. yıldönümünde memleketi Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi. Badalıoğlu'nun mezarı başına gelen eşi Şükran Badalıoğlu, takım arkadaşı Zafer Çabalar, Uğur Terzi ve Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, mezara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Badalıoğlu'nu rahmetle anan Gençlik Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Örnek kişilikti. Başarılı sporcu geçmişi, spor hayatı vardı. Şu anda da gençlerimize örnek olacak şekilde anlatıyoruz. Gençlerimize kentimizden de böyle sporcular yetiştiğini anlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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