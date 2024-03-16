- Mustafa Gürsel : "Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi"

ANKARA - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Gürsel, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi. Oyunumuzda gelişme var ama gol atamayınca sonucu alamayınca gerginlik oluşuyor. Artık bizim için sonuç önemli. Her şey karşımızda gidiyor sanki ama hayatta hiçbir şey sürekli aşağı gitmez" ifadelerini kullandı.