Muşspor, Halil Yılmaz ile Anlaşma Sağladı

Muşspor, Halil Yılmaz ile Anlaşma Sağladı
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TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, şampiyonluk sezonunun etkili futbolcusu Halil Yılmaz ile yeni sezon için tekrar anlaşma sağladı. Yılmaz, geçtiğimiz sezonda 12 gol ve 12 asistle takıma önemli katkılarda bulunmuştu.

TFF 2. Lig'in yeni ekiplerinden Muşspor, şampiyonluk sezonunun etkili isimlerinden Halil Yılmaz ile yeniden anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon sarı-beyazlı formayla 12 gol atıp, 12 asist yapan tecrübeli oyuncu, takımın hücum hattına önemli katkılar sunmuştu. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasında da yer alan Yılmaz, 2025-2026 sezonunda da Muşspor forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolculuğumuzda önemli katkılar sağlayan profesyonel futbolcumuz Halil Yılmaz ile yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Sarı beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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