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Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, taraftarların Dinamo Kiev maçında kendisine gösterdiği tepki sonrası veda etme kararı aldı. Muslera'nın, Okan Buruk'a "Bunu hak etmiyorum. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum" dediği öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da 3-3 biten Dinamo Kiev maçında performansı nedeniyle taraftarın tepkisini alan Kaptan Fernando Muslera, sezon sonunda kesin olarak veda etme kararı aldı.,

"BİTTİ" İŞARETİ YAPMIŞTI

Maçın ardından kendisine yapılan ıslıklı protestolara çok sinirlenen Muslera, direkt soyunma odasına giderken, Teknik Direktör Okan Buruk'a, eliyle "Bitti" işareti yapmıştı.

"BUNU HAK ETMİYORUM"

Dinamo Kiev maçı sonrası çok üzgün olduğu belirtilen tecrübeli eldivenin, takım arkadaşlarının kendisini sakinleştirmeye çalışmasına karşın gözlerinin dolduğu, "Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum" dediği öğrenildi.

Okan Buruk ve yöneticilerin ise Uruguaylı eldivenle görüşerek, "Sen bu kulübün bir efsanesisin. Futbolda zaman zaman böyle dönemler olur ama sana destek olanların sayısı her zaman daha fazla. Bizim için bu sene önemli hedefler var ve senden asla vazgeçmeyiz" dedikleri belirtildi.

Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Fazla gurur göte vurur muslera güle güle

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