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Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da

Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Spor
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Musa Çağıran ve Cengiz Demir Hatayspor'da

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncu Musa Çağıran ve defans oyuncusu Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncu Musa Çağıran ve defans oyuncusu Cengiz Demir'i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık, Antalyaspor oyuncusu olan ve geçen sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, iki oyuncu ile yapılan imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Spor

Musa Çağıran Cengiz Demir Hatayspor Spor Haberler

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