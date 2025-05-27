Muş'ta Voleybol Kursuna Yoğun İlgi

Muş'un Varto Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol kursu, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Varto Spor Salonu'nda düzenlenen ve her yaştan sporcunun katıldığı kurslarda temel teknikler, oyun kuralları ve takım çalışması üzerine antrenmanlar gerçekleştiriliyor. Sporcular, hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de voleybol branşında kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Uzman antrenörlerin gözetiminde yapılan antrenmanlar, haftanın belirli günlerinde düzenli olarak sürdürülürken, aileler de çocuklarının spora yönelmesinden memnun. - MUŞ