Muş'ta "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı

Muş'ta 'Okullararası Masa Tenisi Turnuvası' başladı
Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası masa tenisi turnuvası, 14 ilkokuldan 16 takımın katılımıyla başladı. Turnuva, üç gün sürecek ve dereceye giren takımlar bölge şampiyonasında Muş'u temsil edecek.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Okullararası Masa Tenisi Turnuvası" başladı.

Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya 14 ilkokulundan 16 takım katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Adem Kardeş, okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvanın üç gün süreceğini söyledi.

Dereceye giren 3 takımın Elazığ'da yapılacak bölge şampiyonasında Muş'u temsil edeceğini belirten Kardeş, şunları kaydetti:

"Bu müsabakalar sayesinde çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, zararlı çevrelerden uzak tutmayı amaçlıyoruz. Gençlere spor alışkanlığı kazandırmak, onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu tür aktivitelerimiz sürekli devam etmektedir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
