Muş Spor ve Karşıyaka 0-0 Berabere Kaldı

Muş Spor ve Karşıyaka 0-0 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur 1. maçında Muş Spor Kulübü, sahasında Karşıyaka ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da etkili olamazken, hakem üçlüsü Erdem Mertoğlu, Anıl Küçükkaraca ve Emrah Türkyılmaz görev yaptı.

TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 3. Tur 1. maçında Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 kaldı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Anıl Küçükkaraca, Emrah Türkyılmaz

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Metin Yüksel, Akın Akman (Emirhan Kayalar dk. 85), Tuğkan Kamışoğlu (Metin Emre Karaal dk. 85), Halil Yılmaz, Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım, Taha Ahmet Balsu (Ahmet Sun dk. 72)

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Ali Sinan Gayla (Mustafa Durgun dk. 90), Erdal Öztürk (Sefa Küpeli dk. 73), İshak Kurt (Yasin Ozan dk. 66), Enes Nalbantoğlu (Mert Torlak dk. 66), Bedran Ekin (Bedirhan Altunbaş dk. 46)

Sarı kartlar: Onur Akbay, Ali Sinan Gayla, Erdal Öztürk, Abdulkadir Öksüz (Karşıyaka) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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