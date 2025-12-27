Haberler

Muş BESK, sahasında Samsun BESK'e mağlup oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Samsun BESK'e 88-52 mağlup oldu. Maç öncesinde bir engelli çocuğa tekerlekli sandalye teslim edildi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde Samsun BESK'e 88-52 yenildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftasında Muş BESK ile Samsun BESK, Muş Yeni Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Muş Valisi Avni Çakır tarafından 7 yaşındaki engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye teslim edildi. Maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen konuk ekip salondan 88-52 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Muş BESK, ligde ikinci haftayı mağlubiyetle tamamladı. Karşılaşmayı; Muş Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da izledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
