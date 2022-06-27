Murat Cem Akpınar, kiralık olarak Giresunspor'da Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a kiraladı. Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a kiraladı. Geçen sezon 2 lig ve 2 kupa maçında bordo-mavili formayı giyen Akpınar, bir yıllığınına Giresunspor'a kiralandı. 2026'ya kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunan Murat Cem Akpınar, 2022-2023 sezonunda Giresunspor forması giyecek. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Giresunspor Trabzonspor Murat Cem Spor Haberler

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