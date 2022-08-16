Muhabirin Cristiano Ronaldo sorusu Jorge Jesus'a basın toplantısında kahkaha attırdı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, Cristiano Ronaldo'nun sarı-lacivertlilere gelebileceğine yönelik haberlerin çıkmasının hatırlatılması üzerine kahkaha atarak, "Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 yenerek bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, adı Fenerbahçe ile anılan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYECEĞİNİ KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİM"

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye gelebileceğine yönelik haberlerin çıktığının kendisine söylenmesi üzerine kahkaha atan Jorge Jesus, "Evet Ronaldo ile arkadaşız ama onun kariyeriyle ilgili farklı hırsları, farklı hedefleri var. Avrupa'da 5 büyük lig dışında bir ligde oynayacağını düşünmüyorum ama Fenerbahçe'ye gelmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirim ama benim istemediğim için değil kendisinin istememesinden dolayı." ifadelerini kullandı.