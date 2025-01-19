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Muğlaspor ve Amasyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Muğlaspor ve Amasyaspor 1-1 Berabere Kaldı
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TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Muğlaspor, sahasında Amasyaspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Muğlaspor'un golü Furkan Demir'den, Amasyaspor'un eşitlik golü ise Hasan Türkyılmaz'dan geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup 16. haftasında Muğlaspor sahasında karşılaştığı Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Hakemler: Kemal Savaş, Mehmet Saldıraner, Necmi Akıncı

Muğlaspor: Akil, Harun (Savaş dk. 63), Mustafa, Eycan, Çağrı (Mustafa dk. 84), Tugay (Muhammet Enes dk. 63), Tayfun, Serhat Enes, Sırat, Yasin (Muhammet dk. 76), Furkan

Amasyaspor: Serkan, Aslan, Umut (Hasan dk. 46), Oğuzhan, Yunus Emre, Muhammed Enes (Berkay dk. 90), Erçin, Fatih, Yunus Emre Aydemir, Deniz (Hakan dk. 70), Ahmed Kağan (Batuhan dk. 81)

Goller: Furkan Demir (dk. 31) (Muğlaspor), Hasan Türkyılmaz (dk. 90) (Amasyaspor)

Sarı kartlar: Tayfur Tatlı (Muğlaspor), Furkan Demir (Muğlaspor), Yunus Emre Aydemi (Amasyaspor), Çağrı Bülbül (Muğlaspor), Akil Şakir (Muğlaspor), Eycan Kaya (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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