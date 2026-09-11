Muğlaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.
Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA