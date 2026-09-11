Haberler

Muğlaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Muğlaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Ekenler Beton Sivasspor ile Muğlaspor, 13 Eylül Pazar günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı geldi

80’ler akımına katılan milyonlarca kişiye KVKK'dan uyarı
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! 'Oy kullanmazsanız...'

Önce slogan attırdı sonra bunları söyledi! Kendi seçmenine olay sözler
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama