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Muğlaspor, Sezer Orhonsayın'ı transfer etti

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Devre arası transfer döneminde Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekiplerinden Alaçatıspor'un formasını giyen Sezer Orhonsayın'ı kadrosuna dahil etti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 13 maçta 6 gol kaydetti.

Devre arası transfer döneminde daha önce Utkun Konyalı ve Onur Garip 'i kadrosuna dahil ettiğini açıklayan Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, bir ismi daha renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısında Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekiplerinden Alaçatıspor'un formasını giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Sezer Orhonsayın'ı transfer etti. Alaçatıspor formasıyla bu sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 13 maça çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 6 gol kaydetti.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekilleri Haluk Beyimoğlu, Muhammet Ali Bahçeyaka, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Basın Sözcüsü Barış Yayman, Diğer Branşlar Şube Sorumlusu İlker Barış Kalaç ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katıldığı törenle yeşil beyazlılara imza atan Sezer Orhonsayın, BAL liginde daha önce şampiyonluklar yaşadığını ve şampiyonluklarına bir yenisini daha eklemek için Muğlaspor'a geldiğini dile getirdi. Ligin ilk yarısını yenilgisiz lider tamamlayan bir takıma geldiğini ifade eden Orhonsayın, "İyi bir takıma sahibiz. Şampiyonluk yolunda takıma katkı sunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu hep birlikte şampiyonluğu kutlarız" dedi.

Sezer Orhonsayın, futbola Hacettepespor altyapısında başladı ve daha sonra Gençlerbirliği ve Ankaragücü altyapılarında forma giydi. Futbol kariyerinde Karaman FK, Kuşadasıspor, Aydın Yıldızspor, Ortaca Belediyespor, Tekirdağspor, Bornova 1877 ve Alaçatıspor formalarını terletti. Kuşadasıspor ve Bornova formaları altında şampiyonluk yaşayan Sezer, BAL Ligi'nde toplamda 26 gol kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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