Muğlaspor, liderlik koltuğunu koruyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta deplasmanda Denizli temsilcisi Sarayköyspor'u 1-0 yenerek koltuğunu koruyan lider Muğlaspor, yeni yıla zirvede girmenin mutluluğunu yaşıyor. Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, pazar günü sahalarında zirvedeki takipçilerinden Kumluca Belediyespor'la oynayacakları ilk yarının son maçında taraftarlara tribünleri tıklım tıklım doldurmaları konusunda çağrı yaptı.

Ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlikle namağlup 30 puan toplayıp en yakın rakibi Manavgat Belediyespor'a 4 puan fark atan yeşil-beyazlılar, pazar günü devrenin son haftasında Kumluca'yı yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Başkan Menaf Kıyanç, "2023 yılındaki başarımızı 2024'te de sürdüreceğimize inanıyorum. Hafta sonu sahamızda ligin güçlü ekiplerinden Kumluca'yı ağırlayacağız. Stadyumun tıklım tıklım dolacağına inanıyorum. Muğlaspor'u bu sezon hak ettiği 3'üncü Lig'e taşımak için gece-gündüz mesai yapıyoruz" dedi.