Muğlaspor, liderlik koltuğunu koruyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5'inci Grup'ta geçen hafta kendi sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta İncirliova Belediyespor'u 2-1 yenerek koltuğunu koruyan lider Muğlaspor, yeni yıla zirvede girmeye hazırlanıyor.

Grubun tek yenilgisiz takımı olan Muğlaspor, 2023'ün son maçında cumartesi günü deplasmanda Sarayköyspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan toplayıp en yakın rakibi Kumluca Belediyespor'a 3 puan fark atan yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç açıklama yaptı. Kıyanç, "İncirliova mücadelesinde yenik duruma düşmemize rağmen pes etmeyen futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Penaltı kaçırıp hemen arkasından karambolden golü kalemizde gördük. Beraberliği yakaladıktan sonra ikinci penaltıyı da kaçırmamıza rağmen sonra tekrar gol bulmak çok önemli bir husus. Oyuncularımızın şampiyonluğa ne kadar inandıklarını görüyoruz. Grubumuzda maçlar final havasında geçiyor. Her takım bir birini yenecek güçte. Rehavete kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımızın desteği gücümüze güç katıyor" dedi.