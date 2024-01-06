Muğlaspor, Kumluca Belediyesi ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör ligi 5. Grupta mücadele eden Muğlaspor ilk yarının son maçını kendi sahasında Kumluca Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Maç Öncesi 48 Gençlik taraftar grubu muğlalı sporseverleri maça davet etti.

Karşılaşma 7 Ocak tarihinde Muğla Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00 da başlayacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor ligi şampiyon olarak kapatmayı hedefliyor.7 Ocak tarihinde düzenlenecek karşılaşmaya Muğla 48 Gençlik taraftarlar derneği Muğla halkını maça davet etti.

Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Ceyhun Aydınlı yaptığı yazılı açıklamada" Muğlaspor'un Pazar günü sahasında konuk edeceği Kumluca maçına 7'den 70'e herkesi davet ediyorum. Namağlup lider takımımızı yalnız bırakmayalım. Gün birlik olma günü. Muğlaspor'u karnaval havasında destekleyelim. Futbolcularımız desteği fazlasıyla hak ediyor" dedi. - MUĞLA