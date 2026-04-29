Muğlaspor'da Play-Off heyecanı

TFF 2. Lig'de normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig hedefiyle Play-Off oynamaya hak kazanan Muğlaspor, ilk tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakası için yola çıktı. Yeşil-beyazlı kafile, tesislerden taraftarların coşkulu tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Muğlaspor, yarım asırlık 1. Lig hayalini gerçekleştirmek adına en kritik viraja girdi. Ligin son haftalarında gösterdiği başarılı performansla Play-Off hattında avantajlı bir yer edinen Muğlaspor, 30 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak ilk maç için Muğla'dan ayrıldı.

Uğurlama töreninde kulüp tesislerine akın eden yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete büyük moral verdi. "O sene bu sene" sloganlarıyla tesisleri bayram yerine çeviren 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, takım otobüsünün önünü keserek meşaleler ve marşlarla desteklerini gösterdi.

Büyük rövanş 4 Mayıs'ta Muğla'da

Bu zorlu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs Pazartesi günü Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Perşembe akşamı Şanlıurfa'da oynanacak ilk karşılaşma, her iki kulüp için de Süper Lig ve 1. Lig yolunda büyük önem taşıyor. - MUĞLA

