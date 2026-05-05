Haberler

Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı

Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la rövanşta evinde 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Gök'ün attığı golle 1-1 berabere kalıp adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı.

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la rövanşta evinde 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Gök'ün attığı golle 1-1 berabere kalıp adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı. Şanlıurfaspor'da 17'nci dakikada Çınar'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen ve uzun süre sahada yenik kalan Muğlaspor tam maç uzayacakken hayati bir golle finali kaptı. Muhammed Enes'in fileleri havalandırmasının ardından Muğla Atatürk Stadı adeta bayram yerine döndü. Oyuncular ve teknik ekip gol sonrası sahada kenetlenirken, tribünleri dolduran Muğlasporlular da coşkuya ortak oldu. Başkan Menaf Kıyanç da finali bu maçta oğluna destek olmak için Batman'dan Muğla'ya gelen annesine sarılarak kutladı.

3 YILDA 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU

Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste iki şampiyonlukla 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de sezon boyunca zirve yarışı veren ancak hedefe ulaşamayan yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Elazığspor oldu. Yarı finalde Adana 01 FK'yı her iki maçta da yenerek eleyen Elazığspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirdi. Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki final maçı 10 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kazanan takım adını 1'inci Lig'e yazdıracak. Finalin nerede oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı. Teknik direktör Mustafa Sarıgül, zorlu bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Tamamen finale odaklanacağız. Elazığspor'la tarihi bir maça çıkacağız. Çok iyi hazırlanıp finalde gerekeni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni teklif TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde birden
Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı: O aile ile anlaştık

Eylem Tok, acılı aile ile anlaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Gelen tepkilere hiç aldırmadılar

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var