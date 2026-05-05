Muğlaspor'da final coşkusu, 1'inci Lig'e tek maç kaldı

2'nci Lig Play-Off yarı finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Kızıl Tarım Şanlıurfaspor'la rövanşta evinde 90+6'ncı dakikada Muhammed Enes Gök'ün attığı golle 1-1 berabere kalıp adını finale yazdıran Muğlaspor büyük coşku yaşadı. Şanlıurfaspor'da 17'nci dakikada Çınar'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 geriye düşen ve uzun süre sahada yenik kalan Muğlaspor tam maç uzayacakken hayati bir golle finali kaptı. Muhammed Enes'in fileleri havalandırmasının ardından Muğla Atatürk Stadı adeta bayram yerine döndü. Oyuncular ve teknik ekip gol sonrası sahada kenetlenirken, tribünleri dolduran Muğlasporlular da coşkuya ortak oldu. Başkan Menaf Kıyanç da finali bu maçta oğluna destek olmak için Batman'dan Muğla'ya gelen annesine sarılarak kutladı.

3 YILDA 3'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞA DOĞRU

Bölgesel Amatör Lig'den başlayıp üst üste iki şampiyonlukla 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de sezon boyunca zirve yarışı veren ancak hedefe ulaşamayan yeşil-beyazlıların finaldeki rakibi Elazığspor oldu. Yarı finalde Adana 01 FK'yı her iki maçta da yenerek eleyen Elazığspor normal sezonu 3'üncü sırada bitirdi. Muğlaspor ile Elazığspor arasındaki final maçı 10 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kazanan takım adını 1'inci Lig'e yazdıracak. Finalin nerede oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz açıklanmadı. Teknik direktör Mustafa Sarıgül, zorlu bir seriyi geride bıraktıklarını belirterek, "Tamamen finale odaklanacağız. Elazığspor'la tarihi bir maça çıkacağız. Çok iyi hazırlanıp finalde gerekeni yapacağız" dedi.

