Muğlaspor'da Bilal Ceylan imzaya yakın

1'inci Lig'de transferde henüz masaya oturulan isimlerle ilgili resmi açıklama yapmayan Muğlaspor'un son olarak Serikspor'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek Bilal Ceylan'la anlaştığı öğrenildi. Eskişehirspor'da yetiştikten sonra 2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Bilal; Bandırmaspor, Çankaya FK, Nazillispor, Karşıyaka'da kiralık olarak forma giyip ardından Serikspor'a imza attı. Serikspor'da 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan genç futbolcu, geçen sezon 1'inci Lig'de 31 maçta forma giydi. Bilal Ceylan'ın kulübüyle sözleşmesi sona erdi.

KOMBİNE SATIŞLARI SÜRÜYOR

Muğlaspor'da yeni sezonda Muğla Atatürk Stadı'ndaki iç saha maçlarında geçerli olacak kombine biletlerin satışı devam ediyor. Kombineler; Yeşil Beyaz Tribün A-J Blok 4bin 800 TL, B-C-D-G-H-I Blok 5 bin 500 TL, E-F Blok 10 bin TL, Maraton Tribün K-L-U-V Blok 4 bin 800 TL, M-N-O-P-R-S-T Blok 5 bin 500 TL'den satılıyor. Geçen sezon tribünleri yeniden inşa edilen statta elektronik bilet sistemi de takılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı