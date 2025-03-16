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Muğla Valisi Akbıyık, Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ile Bir Araya Geldi

Muğla Valisi Akbıyık, Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ile Bir Araya Geldi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, takımın başarılarını kutladı ve destek çağrısında bulundu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcisi Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü yönetici antrenör ve sporcularıyla bir araya geldi.

Kulübün çalışmalarıyla ilgili bilgi alan yöneticilerle, antrenörlerle ve sporcularla sohbet eden Vali Dr. İdris Akbıyık şampiyonluk hayali değil, şampiyonluk amacı olan ve şimdiye kadar ligde namağlup mücadele eden takımı, antrenörlerini ve yöneticilerini tebrik etti.

Takımın uyumunun, moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğunu belirten Vali Akbıyık tüm sporseverleri bugün saat 17.00' de Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi Play-Off öncesi son maçında Muğla temsilcisi Armada Praxis Yalıkavakspor Kulübünü desteklemeye davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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