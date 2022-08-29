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Muğla spor haberi... Muğlaspor'da doğum günü sürprizi

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Muğla spor haberi... Muğlaspor'da doğum günü sürprizi

Edinilen Muğla haberine göre Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor 1 Ekim'de başlayacak olan lig için hazırlıklarını sürdürürken Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Muğlaspor 1 Ekim'de başlayacak olan lig için hazırlıklarını sürdürürken Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Yeşil beyazlılar, Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde teknik direktör Cihan Bulut yönetiminde yaptığı antrenman sonrası Kulüp Başkanı Ali Çakır ve antrenman sahası sorumlusu Arif Çambel'in doğum gününü kutlayarak sürpriz yaptı. Antrenman sonrası gerçekleşen ve Muğlaspor yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı sürpriz kutlama için teşekkür eden Başkan Çakır, "Umarım sezon sonunda şampiyonluk pastamızı da hep birlikte keseriz" dedi.

Doğum günü kutlaması sonrası çok mutlu olduğunu dile getiren kulüp çalışanı Arif Çambel'de yöneticiler, teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Çakır Spor Haberler

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