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Muğla'da Genç Tenisçilerin Yarıştığı Turnuva Büyük İlgi Gördü

Muğla'da Genç Tenisçilerin Yarıştığı Turnuva Büyük İlgi Gördü
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Muğla'da gerçekleştirilen GSB Spor Okulları 10-12 Yaş Ara Tatil Tenis Turnuvası, genç sporcuların yeteneklerini sergilediği heyecan dolu anlara sahne oldu. Turnuvada başarılı olan sporcular ödüllerini aldı.

Muğla'da düzenlenen GSB Spor Okulları 10-12 Yaş Ara Tatil Tenis Turnuvası, büyük bir heyecan ve çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Sporun yaygınlaştırılması ve çocukların aktif bir tatil geçirmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvada genç tenisçilerin yeteneklerini sergiledi. Turnuvada mücadele eden sporcular, hem teknik becerilerini geliştirme hem de turnuva atmosferinde deneyim kazanma fırsatı buldu. Başarılı performanslarıyla dikkat çeken genç raketler, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çocukların sporla iç içe büyümesi ve tenis sporuna olan ilgilerinin artırılması için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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