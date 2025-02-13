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Muğla'da 3x3 Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği Sona Erdi

Muğla'da 3x3 Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği Sona Erdi
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği, Menteşe Spor Salonu'nda kıyasıya mücadelelerle tamamlandı. Turnuvada başarı gösteren takımlar, Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Genç Kızlar Basketbol İl Birinciliği, Menteşe Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen organizasyonda, sporun birleştirici gücü ve takım ruhu ön planda ortaya çıktı. "Okul Sporları ile GSB Hep Yanınızda" sloganıyla başlayan turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. turnuvayı birincilikle bitiren takımlar ödüllerini alırken, başarılı sporcular Muğla'yı temsil etme hakkını kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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