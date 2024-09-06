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Muğla Atatürk Stadyumu Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

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Muğla Valiliği, YİKOB, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğlaspor Yönetimi işbirliğiyle başlatılan Muğla Atatürk Stadyumu yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 3. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor'un, ligin 2. haftasında Çayelispor ile kendi sahasında oynayabilmesi için stadyumda kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Muğla Valiliği, YİKOB, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muğlaspor Yönetimi işbirliğiyle başlatılan Muğla Atatürk Stadyumu yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 3. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor'un, ligin 2. haftasında Çayelispor ile kendi sahasında oynayabilmesi için stadyumda kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Koray Bali, Menteşe İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Yatırım ve İnşaat Şube Müdürü Selvi Erkan ve Atölye Ekibi, stadyumun son durumunu değerlendirdi. Koray Bali, yapılan çalışmaları teknik ekiple birlikte denetlediklerini belirterek, stadyumun planlanan süre içerisinde tamamlanacağını ve 2. hafta maçına hazır olacağını söyledi.

Muğla Atatürk Stadyumu'nun yenileme çalışmaları, Muğlaspor'un sezon boyunca kendi sahasında maç yapabilmesi için büyük önem taşıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Valiliği Gençlik Güncel Spor

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