Mudurnu'da Kick Boks Sporcuları İftarda Buluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kick boks sporcuları, antrenman yaptıkları mekanda hem spor hem de iftar yaptı.

Mudurnu ilçesinde kick boks sporuyla uğraşan küçük ve büyük yaş gruplarındaki sporcular, aileleriyle birlikte, spor salonunda iftar yaptı. Sporcular, Ramazan ayı dolayısıyla antrenman sonrası oruçlarını spor yaptıkları salonda yere oturarak açtı. Kick boks antrenörü Mehmet Efe, çocukların aileleriyle birlikte destek alarak bu sporu geliştirdiğini ve kendilerine öz güven kazandırdığını ifade etti. Sporcuların, Türkiye ve Avrupa genelinde madalyalar kazanmaya başladığını belirten Efe, "Disiplinli bir çalışma ile iyi bir seviyeye geldik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BOLU