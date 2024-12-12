Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lyon ile yapacağı maçta sol bek pozisyonunda oynayacak oyuncu bulunmuyor. Cezalı duruma düşen Mert Müldür'ün yanı sıra, diğer sol beklerin UEFA listesinde olmaması ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması teknik direktör Jose Mourinho'yu zor durumda bıraktı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde sıradaki rakibi Fransız ekibi Lyon olacak. Sarı lacivertlilerde Mourinho bu kritik maça sol beksiz çıkacak.
Ceza sınırındaki isimlerden Mert Müldür dün oynanan maçın ikinci yarısında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve gelecek maçta cezalı duruma düştü.
SOL BEK KALMADI
Diğer sol bekler Levent Mercan ve Kostic, UEFA listesinde olmayışı, Oosterwolde'nin de sezonı kapatması Mourinho'yu sıkıntıya soktu. Mourinho'nun zaman zaman maç içinde sol beke çektiği isimlerden Oğuz Aydın da UEFA listesinde bulunmuyor. 23 Ocak'ta Kadıköy'de Lyon ile oynanacak kritik Avrupa Ligi karşılaşması öncesi Fenerbahçe'de sol bek kalmadı.