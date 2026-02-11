Haberler

Montella ve Hakan Çalhanoğlu bir arada

Güncelleme:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Hakan Çalhanoğlu bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ TAKIM GÜNDEMİ MASAYA YATIRILDI

Montella ile Çalhanoğlu'nun bir araya geldiği buluşmada, milli takımın hedefleri ve önümüzdeki süreçte oynanacak maçlara dair değerlendirmeler yapıldı. Görüşmenin, teknik heyet ile takım kaptanı arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

