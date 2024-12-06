Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk futbolu için çok konuşulacak bir tespit yaptı. Montella " Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İspanya'da orta seviye takımların müsabakaları Türkiye'deki maçlar gibi" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gelişmeye devam ettiklerini belirterek, en büyük hedeflerinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

İtalyan teknik adam ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'te açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) hayal ettikleri ruhu sahaya yansıttıklarını belirten Montella, "UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yapacağımız play-off maçlarında favori olarak görülmek bir avantaj. Macaristan, 6 yıldır aynı hocayla çalışıyor. A Ligi'nden gelen bir rakip. En iyi futbolcularımızın ne durumda milli takıma geldikleri çok önemli" dedi.

Montella "Her zaman kendi futbolumuzu oynatma isteği olacak. Dünya Kupası elemelerinde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Ancak gelişmeye devam edeceğiz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Tek amacımız Dünya Kupası'na katılmak. 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanmak ve Dünya Kupası bileti almak. Orada olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"GURUR DUYULACAK DURUM"

Vincenzo Montella, EURO 2024'te sergiledikleri performansla herkesi Türk bayrağı altında birleştirdiklerine ve bunun sportif başarıdan daha çok gurur duyulacak bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Montella, "İşimi yaparken futbolcuların en iyi durumunu planlayarak ve oyun stilime göre hareket ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda attığımız 8 golün 7'si farklı futbolculardan geldi. Herkesin gol atabileceği bir takım oluşturmayı tercih ediyorum. Takımımızdaki oyuncuların özellikleri ve teknik kapasitesi belli" dedi.

Montella "Karadağ maçında fiziksel güce dayalı bir futbol oynasaydık takımımızın kimliğine aykırı olacaktı. Maçtan sonraki açıklamalarımda bunu kastetmek istemiştim. O maçta bazı öngörülemez şartlar vardı. Bu nedenle istediğimiz sonucu alamadık."

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performansını da değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Arda, rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Son dönemde çok geliştiğini gördük. Yaklaşım ve karakter olarak fazlasıyla gelişti. Savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. Arda Güler'in Real Madrid'de ilerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum" şeklinde görüş belirtti.

"TEKNİK SEVİYE DÜŞÜK"

Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'de oynanan futbolu eleştirmesine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İngiltere'de hep seyredebilirsiniz. İspanya'da orta seviye takımların müsabakaları Türkiye'deki maçlar gibi. Türkiye'deki durumu, rakiplerin arasındaki dengesizliği daha iyi anlayabilmek için bu şekilde örnek gösterebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.