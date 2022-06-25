MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahada yapılan parkur çalışmasıyla sona erdi. Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Spor Haberler

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