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MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in yeni temsilcisi MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Futbolcular koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Topla yapılan teknik çalışmayla devam eden idman, tam sahada yapılan parkur çalışmasıyla sona erdi.

Başkent ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı Spor Haberler

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