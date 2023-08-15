MKE Ankaragücü ve İş Bankası, Maximum Ankaragücü Kredi Kartı'nı tanıttı

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile Türkiye İş Bankası Bölge Müdürü Hüseyin Aslan, Maximum Ankaragücü Kredi Kartı'nın sözleşmesini imzaladı. Lansman töreninde konuşan Koca, kartın Ankaragücü'ne ciddi bir dönüş sağlayacağını belirtti. İş Bankası Bölge Müdürü Aslan ise kartın taraftarlara birçok fırsat ve ayrıcalık sunacağını söyledi.

Mke Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile Türkiye İş Bankası Bölge Müdürü Hüseyin Aslan, yapılan her alışverişte başkent ekibine katkı sağlayacak "Maximum Ankaragücü Kredi Kartı" sözleşmesini imzaladı.

Faruk Koca ve Hüseyin Aslan'ın katılımlarıyla, Eryaman Stadı'nda "Maximum Ankaragücü Kredi Kartı" lansman töreni yapıldı.

Törende konuşan Koca, "Ankaragücü camiasının uzun süredir beklediği, kendisini her alanda hissettiren taraftarlarımızın talebi doğrultusunda kredi kart sistemini Ankaragücü logosuyla birleştirdik. Türkiye'nin en önemli bankalarından İş Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Ankaragücü arması ve logosuyla 'Maximum Ankaragücü Kredi Kartı'nı bugünden itibaren faaliyete başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftara seslenen Koca, "Camiamızdan istediğimiz bütün alışverişlerini bu kredi kartıyla yaparlarsa aynı zamanda bu Ankaragücü'ne ciddi bir dönüş sağlayacaktır, ne kadar alışveriş o kadar Ankaragücü'ne de katkı demektir. Bütün Ankaragücü taraftarının cebinde taşıyacağı bir sisteme imza atıyoruz. Belki bu kartı ileride yazılım da müsait olursa stada giriş sistemine de dönüştürebiliriz. Özellikle İş Bankası yetkililerine çok teşekkür ediyorum, ciddi özveride bulunarak bu çalışmaları yaptılar. İnşallah hem onlar için hem de bizim için yeni bir başlangıç olsun." diye konuştu.

Türkiye İş Bankası Bölge Müdürü Hüseyin Aslan da Türkiye'nin köklü kulüplerinden MKE Ankaragücü ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ankaragücü taraftarlarına özel sunulan, tasarımı kulübe özel hazırlanan Maximum Ankaragücü Kart ile taraftarlar alışverişlerinde hem kulüplerine destek oluyor hem de maximum dünyasının e-ticaretten giyime, elektronikten markete, akaryakıttan seyahate birçok sektörde sunduğu fırsat ve ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Üstelik, 3-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Maximum Ankaragücü Kart'a başvurup, 10 Eylül'e kadar tek seferde 1.000 lira ve üzeri alışveriş yapan Ankaragücü taraftarları 100 lira MaxiPuan kazanma fırsatından da yararlanabiliyor."

İmzaların atılmasından sonra Faruk Koca, Hüseyin Aslan'a üzerinde ismi yazılı olan takım forması hediye etti.