MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2) - Haberler

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MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2)

AA - Hakan Dündar - Spor
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Teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın konuşması Erdem Özgenç'in ve Eren Derdiyok'un açıklamaları Abdullah Durak'ın açıklamaları Futbolcuların bayrakları sallaması Otobüsü bekleyen taraftarlar Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1.

Teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın konuşması

Erdem Özgenç'in ve Eren Derdiyok'un açıklamaları

Abdullah Durak'ın açıklamaları

Futbolcuların bayrakları sallaması

Otobüsü bekleyen taraftarlar

Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor

ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankara Keçirörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaştı Takım karşılaşmadan sonra üstü açık otobüsle 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşecek şampiyonluk kutlamasına gidiyor.

AA / Hakan Dündar - Spor

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