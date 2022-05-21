MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2) - Haberler

MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor (2)
AA - Hakan Dündar - Spor
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Teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın konuşması Erdem Özgenç'in ve Eren Derdiyok'un açıklamaları Abdullah Durak'ın açıklamaları Futbolcuların bayrakları sallaması Otobüsü bekleyen taraftarlar Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1.
Teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın konuşması
Erdem Özgenç'in ve Eren Derdiyok'un açıklamaları
Abdullah Durak'ın açıklamaları
Futbolcuların bayrakları sallaması
Otobüsü bekleyen taraftarlar
Otobüsün gelmesi MKE Ankaragücü şampiyonluğunu kutluyor
ANKARA - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankara Keçirörengücü'yle Aktepe Stadı'nda karşılaştı Takım karşılaşmadan sonra üstü açık otobüsle 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde gerçekleşecek şampiyonluk kutlamasına gidiyor.
AA / Hakan Dündar - Spor