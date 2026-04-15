MKE Ankaragücü, Miraç Şimşek ve Mervan Yusuf Yiğit'in sözleşmesini uzattı
Nesine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından MKE Ankaragücü, sol kanat oyuncusu Miraç Şimşek ve forvet Mervan Yusuf Yiğit'in sözleşmelerini 2 yıl uzattı. Takım, ligin bitimine 2 maç kala 59 puanla 6. sırada bulunuyor.
Başkent ekibinin açıklamasına göre 19 yaşındaki Miraç ve 24 yaşındaki Mervan Yusuf'un sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer