MKE Ankaragücü, Altyapıdan 5 Oyuncusuyla Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, altyapısından yetişen 5 oyuncu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Turgut Yazgan, Muhammed Bedirhan Karababa, Efe Yiğit Toprak, Barış Berk Kaya ve Mehmet Aydoğan ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada "Kulübümüz, altyapımızda yetişen yetenekli futbolcularımız Turgut Yazgan, Muhammed Bedirhan Karababa, Efe Yiğit Toprak, Barış Berk Kaya ve Mehmet Aydoğan ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Bu önemli adımın hem kariyerlerine hem de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.