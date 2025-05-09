Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı Yenerek Seriyi 1-1'e Getirdi

NBA'de Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, evinde oynadığı Golden State Warriors'ı 117-93'lük skorla yendi ve seriyi 1-1'e getirdi.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı yarı final 2. maçında Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Golden State Warriors'ı 117-93'lük skorla mağlup ederek, seriyi 1-1 yaptı. Minnesota'da Julius Randle 24 sayı, 11 asistle double double yaparken, Anthony Edwards ile Nickeil Alexander-Walker da 20'şer sayıyla eşlik etti. Warriors'ta ise Jonathan Kuminga 18 sayı, Jimmy Butler 17 sayı ve Buddy Hield ile Trayce Jackson-Davis de 15'şer sayıyla müsabakayı tamamladı. - İSTANBUL