Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya - Haberler

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Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya

Malatya'da minik Tekvandoculardan 8'i, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

MALATYA MERKEZ, MALATYA (İHA) - Malatya'da minik Tekvandoculardan 8'i, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Malatya Merkez Spor Salonunda 26- 27 Mart tarihlerinde düzenlenen Tekvando Minikler il şampiyonası müsabakalarında Malatya Gençlik ve Spor Kulübü minik sporcuları 8 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ayşe Biri'nin eşliğinde şampiyonaya hazırlanan minik sporcular, azimli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları neticesinde ilk meyvelerini alıp 8 madalya kazandı. Minik sporcular dört gümüş, dört bronz olmak üzere toplamda sekiz madalya aldılar.

Sekiz minik Tekvandocu, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya Merkez, 27 Mart, Malatya, Spor, Haberler

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