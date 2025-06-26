Milos Teodosic Basketbolu Bıraktı

Milos Teodosic Basketbolu Bıraktı
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Sırp basketbolcu Milos Teodosic, 38 yaşında aktif kariyerine son vererek emeklilik kararını açıkladı. Kızılyıldız'da forma giyen Teodosic, kariyerinde Euroleague şampiyonluğu ve MVP ödülü gibi önemli başarılara imza attı.

Son olarak Kızılyıldız'da oynayan 38 yaşındaki Sırp oyuncu Milos Teodosic, basketbolu bıraktığını açıkladı.

Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Sırp basketbolcu Milos Teodosic emeklilik kararı aldı. En son ülkesinin ekibi Kızılyıldız'da forma giyen Teodosic, 38 yaşında aktif basketbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Sırp basketbolcu, bugüne kadar Avrupa'da Olympiakos, CSKA Moskova, Virtus Bologna ve Kızılyıldız takımlarında oynarken, NBA'de de Los Angeles Clippers'ta mücadele etti.

Milos Teodosic, 2016 yılında CSKA Moskova ile THY Euroleague'de şampiyonluk yaşarken, 2010'da da Olympiakos'ta forma giyerken Euroleague MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.

Teodosic ayrıca Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Olimpiyat Oyunları'nda, 2014 FIBA Dünya Kupası'nda ve 2009 Eurobasket'te gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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