Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu

Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu. Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.

AVRUPA'DAN SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.

TUNCER BERK'TEN BRONZ MADALYA

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.

ŞAMPİYONA 4 MADALYA İLE TAMAMLANDI

Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.