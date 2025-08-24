Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, gençlerde dünya şampiyonu oldu
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu. Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Galatasaraylı milli sporcu Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.
AVRUPA'DAN SONRA DÜNYA ŞAMPİYONU
Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde havuza giren Nusrat, erkekler 50 metre kurbağalama finalindeki 26.98 saniyelik süresiyle gençlerde Avrupa'dan sonra dünya şampiyonu da oldu.
TUNCER BERK'TEN BRONZ MADALYA
Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde yüzdü. Yarışı 1 dakika 58.21 saniyede bitiren Tuncer Berk, bronz madalya elde etti.
ŞAMPİYONA 4 MADALYA İLE TAMAMLANDI
Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonayı 4 madalyayla (3 altın, 1 bronz) tamamladı.