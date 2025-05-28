Milli Yüzücü İbrahim Burhan, Şampiyonluk Hedefleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

Milli Yüzücü İbrahim Burhan, Şampiyonluk Hedefleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti
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Denizlili milli yüzücü İbrahim Burhan, ulusal ve uluslararası başarılarını paylaşmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti. 14 yaşındaki genç sporcu, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda elde ettiği derecelerle milli takıma seçilerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

Denizlili Milli yüzücü İbrahim Burhan, ulusal ve uluslararası başarılarının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret ederek elde ettiği başarıları ve gelecek hedeflerini Erdoğan'la paylaştı.

Son dönemlerde ulusal ve uluslararası başarılarıyla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Denizlili Milli yüzücü İbrahim Burhan ile antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan'ı ziyaret etti. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 18-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen bin 500 metre Serbest yarışlarını 16: 31.54'lük derecesiyle birinci tamamlayan İbrahim Burhan, bu başarısıyla Milli takım kadrosuna seçilerek Macaristan'da yapılacak Central European Meet yarışlarında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Aynı hafta içerisinde Antalya Konyaaltı Sahili'nde düzenlenen Açık Su 5 bin metre yarışlarında da Türkiye Şampiyonu olan Burhan, bir kez daha Milli takım forması giymeye hak kazandı. Genç sporcu, bu derecesiyle Portekiz'de gerçekleştirilecek olan Alternatif Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandıracak.

Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağı taşıyacak

Henüz 14 yaşında olmasına rağmen büyük bir azim ve disiplinle çalışan İbrahim Burhan, Türk sporunun parlayan yıldızları arasında gösteriliyor. Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü yüzme antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ile Yusuf Başar'ın çalıştırdığı Burhan, hem havuz hem de açık su yarışlarındaki üstün performansıyla dikkat çekiyor. Havuz ve Açık Su yarışlarında gösterdiği performansla Yüzme'de gelecek vaat eden sporcular arasında yer alan İbrahim Burhan, hedefinin her zaman yeni şampiyonluklar olduğunu dile getirdi. Türkiye'yi ve Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyleyen genç yüzücü, desteklerinden dolayı İl Müdürü Süleyman Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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