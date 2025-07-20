Milli yüzücü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti

İrlanda-İskoçya arasındaki 13 derecelik suda 10 saatten fazla tam 41.2 kilometre kulaç atan Bengisu Avcı, Ocean's 7 meydan okumasında altı parkur geçen ilk Türk oldu.

Ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında yer alan Ocean's 7'nin soğuk sular, güçlü akıntılar, sert rüzgarlar ve gelgitleriyle ünlü Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçti.

MİLLİ YÜZÜCÜDEN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye saati ile tam 09.00'da İrlanda Bangor'dan 13 derecelik suya giren Bengisu Avcı, 10 saat 48 saniyelik bir yüzme maratonu sonunda İskoçya Portpatrick'te Türk bayrağını gururla açtı. Daha önce Manş Denizi Cebelitarık, Catalina, Cook ve Molokai'yi bitiren Bengisu Avcı, böylelikle Ocean's 7 serisinde altı etap geçen ilk Türk ünvanını aldı.

KUZEY KANALI'NI EN HIZLI YÜZEN TÜRK

İzmirli yüzücü, Kuzey Kanalı'nı en hızlı yüzen Türk olurken, dünyada kadınlarda bu kanalı en hızlı yüzen dördüncü isim oldu. Kuzey Kanalı için bir aydan fazla uzun süre İngiltere'de soğuk su kampı yapan Bengisu Avcı, 18-23 Temmuz tarihleri arasındaki uygun bir günde yüzmeye başlayacaktı.

Rekortmen yüzücü, hava ve okyanus şartlarının uygun olduğu ilk aralıkta Matt Murphy, Stephen Maloney, Brian Muzkian ve Steven Grimley ile arka arkaya Bangor'dan suya girdi. Sabah saatlerindeki şiddetli soğuk nedeniyle Stephen Maloney bir süre sonra geri dönerken Bengisu Avcı ise güçlü kulaçlar ve cesaretle yoluna devam etti. Bu esnada güçlü akıntılar, Bengisu Avcı'nın rotasının değişmesine neden oldu ama yüzdüğü grubu forse eden Bengisu Avcı, kilometreleri birer birer aşmaya başladı.

TÜRK BAYRAĞINI GURURLA AÇTI

İzmirli rekortmen, mücadelenin ortasında yaklaşık iki metrelik bir denizanası teması yaşasa da yüzmeyi sürdürdü. Öğlen saatlerinde havanın yumuşaması Bengisu Avcı'nın işini kolaylaştırdı. Güneş ile birlikte su yüzey sıcaklığı daha iyi duruma geldi ve 8 saat sonra İskoçya kıyıları görülmeye başladı. Portpatrick'e doğru yönelen Bengisu Avcı, kıyıya doğru yaklaşırken bir denizanası temasından daha teknedekilerin uyarısıyla son anda kurtuldu. Limanda birçok yüzme sevdalısı ile maraton yüzücüleri, son dakikalarda Bengisu Avcı'ya tempo verdi ve müthiş meydan okuma, 10 saat 48 saniyede, saat 19'u 48 saniye geçe ve tam 41.2 kilometrede sonra erdi.

Kıyıya adım atan Bengisu kumlara elleriyle 'Türkiye' yazarken Türk bayrağını gururla açtı ve Kuzey Kanalı'nı en hızlı yüzen Türk oldu. Bengisu Avcı, Ocean's 7 serisindeki son etap olan Japonya - Tsugaru'yu da geçtiği takdirde bir ilki başarıp Türk yüzme tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Tsugaru geçiş tarihi henüz netlik kazanmadı.