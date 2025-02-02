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Milli Yelkenci Mehmet Erkut Budak, Altın Madalya Kazandı

Milli Yelkenci Mehmet Erkut Budak, Altın Madalya Kazandı
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İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda 28 ülkeden 420 sporcunun katıldığı organizasyonda altın madalya kazandı.

Milli yelkenci Mehmet Erkut Budak, 17. Euromarina Optimist Torrevieja Yarışı'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Torrevieja kentindeki organizasyonda mücadele eden İstanbul Yelken Kulübü sporcusu Mehmet Erkut Budak, şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu, 28 ülkeden 420 sporcunun katıldığı prestijli organizasyonda rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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