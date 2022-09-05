Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti Spor Haberleri Milli sporcu Gültigin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nı 32. sırada tamamladı. Milli sporcu Gültigin Er, Avrupa Triatlon Kupası'nı 32. sırada tamamladı. Portekiz'in Alhandra kentindeki organizasyonda 26 ülkeden 71 sporcu parkura çıktı. Avrupa ve dünya triatlonunun iddialı isimlerini geride bırakan Gültigin yarışmayı 32. sırada bitirmeyi başardı. Gültigin Er, yarış sonrası İspanya'ya dönerek Enes Kızılcık ile gelecek hafta Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na hazırlanacak. Spor Kaynak: AA / Hüseyin Doğru Portekiz Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Milli triatlet Gültigin Er Avrupa Kupası'nda mücadele etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.