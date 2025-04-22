Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2025 WTA 1000 Madrid Açık elemeleri finalinde Amerikalı Varvara Lepchenko'yu mağlup etti ve ana tabloya yükseldi. Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta ana tabloya kalan ilk Türk sporcu oldu.
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2025 WTA 1000 Madrid Açık elemeleri finalinde Amerikalı Varvara Lepchenko ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Sönmez, rakibini 6-2, 6-2'lik setlerle mağlup ederek turnuvada ana tabloya yükseldi.
TARİHTE BİR İLKİ BAŞARDI
22 yaşındaki sporcu, gösterdiği başarıyla Madrid Açık'ta ana tablo mücadelesi verecek ilk sporcu olma hakkı kazandı. Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda ev sahibi İspanya'dan Leyre Romero Gormaz'ı 7-6, 6-3'lük setlerle geçmişti. Ana tabloya yükselen milli tenisçimizin rakibi, elemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.